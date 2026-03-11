На Украине введут обязательный английский в детсадах с 1 сентября

Ранее шоу «Орёл и решка» спровоцировало скандал на Украине из-за нового сезона на русском языке, который снимают для российской аудитории. После начала СВО продакшен TeenSpirit ушёл из российского эфира, выпустил видео в поддержку ВСУ и несколько лет молчал. Теперь продюсер Нателла Крапивина анонсировала сезон «Орёл и решка по блату» на русском. Украинские фанаты в ярости: ведущие «Решки» в последнее время принципиально вели соцсети только на украинском, донатили ВСУ, а одна из ведущих Леся Никитюк вышла замуж за военнослужащего.