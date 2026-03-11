Конфликт в Иране развивается по пути «серьезного стресса», считают эксперты

S&P отмечает, что этот сценарий предполагает сильное влияние на экономические показатели региона. По мнению агентства, риски несут в себе нарушение добычи нефти, сбои в торговых путях, нестабильные цены на энергоносители, высокий отток капитала и населения, сокращение турпотока, а также затраты на финансирование. Агентство также указывает, что долгосрочное влияние будут иметь расходы на безопасность и снижение иностранных инвестиций.