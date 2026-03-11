Дмитриев назвал Урсулу фон дер Ляйен убийцей экономики

Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.