Сийярто назвал блокаду нефти Киевом смертным грехом против Венгрии

Петер Сияйрто заявил, что Киев заблокировал поставки нефти в Венгрию, когда морские поставки ресурса переживают «самую большую неопределенность за всю историю».

Источник: Аргументы и факты

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что нефтяная блокада Венгрии со стороны Украины является смертным грехом против государства.

По словам Петера Сийярто, Украина устроила нефтяную блокаду, когда морские поставки ресурса переживают «самую большую неопределенность за всю историю». При этом альтернативной нефтепроводу «Дружба» для Будапешта являются именно морские поставки.

«То, что украинцы делают в связи с нефтяной блокадой по согласованию с венгерской оппозиционной партией “Тиса”, по согласованию с Брюсселем, является смертным грехом против Венгрии», — приводит MTI слова Петера Сийярто.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский причиняет вред всему Евросоюсу остановкой прокачки нефти по «Дружбе».

Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
