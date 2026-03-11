Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что нефтяная блокада Венгрии со стороны Украины является смертным грехом против государства.
По словам Петера Сийярто, Украина устроила нефтяную блокаду, когда морские поставки ресурса переживают «самую большую неопределенность за всю историю». При этом альтернативной нефтепроводу «Дружба» для Будапешта являются именно морские поставки.
«То, что украинцы делают в связи с нефтяной блокадой по согласованию с венгерской оппозиционной партией “Тиса”, по согласованию с Брюсселем, является смертным грехом против Венгрии», — приводит MTI слова Петера Сийярто.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский причиняет вред всему Евросоюсу остановкой прокачки нефти по «Дружбе».