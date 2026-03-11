Лавров подтвердил готовность РФ способствовать стабилизации на Ближнем Востоке

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил коллеге из Бахрейна Абделю Латифу бен Рашеду аз-Заяни намерение Москвы способствовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в российском дипведомстве.
«Сергей Лавров подтвердил готовность России использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы активно содействовать стабилизации обстановки в регионе», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в ходе беседы особое внимание было уделено развитию событий в Персидском заливе. Министры отметили необходимость прекращения военных действий и запуска переговорного процесса для поиска компромиссных решений.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил неизменную поддержку Ирана со стороны Москвы. Глава государства выразил поздравления новому руководителю Исламской Республики Хоссейни Хаменеи по случаю его избрания.