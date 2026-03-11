РИА Новости: фонд Галицкого направил более $50 млн оборонным компаниям Украины

Источник РИА Новости сообщает, что венчурный фонд бизнесмена Александра Галицкого направлял в последние годы деньги украинским компаниям, связанным с военной сферой.
«За последние годы направил более $50 млн украинским компаниям, занимающимся производством патронов, инновационных боеприпасов, компонентов БПЛА и иных вооружений», — указано в иске.
Ранее стало известно, что Тверской суд Москвы рассмотрит иск Генпрокуратуры России о запрете деятельности корпорации бизнесмена Александра Галицкого «Алмаз Кэпитал Партнерс, ЛТД» (Almaz Capital Partners, LTD) и об обращении имущества в доход государства.
Генеральная прокуратура России потребовала обратить в доход государства недвижимое имущество инвестора Александра Галицкого.
