Кадыров обвинил США и Израиль в попытке расколоть исламский мир

«Странам Персидского залива сейчас как никогда необходимо координировать свои действия. В начале года ко мне обратились с предложением о большой встрече послы Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и ряда других государств. Но среди них не было посла Объединенных Арабских Эмиратов. Встреча отложена, так как я принципиально настоял на расширении формата и обязательном участии представителей ОАЭ», — сказал глава Чечни.