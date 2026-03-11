Кадыров обвинил США и Израиль в попытке расколоть исламский мир

ГРОЗНЫЙ, 11 марта. /ТАСС/. США и Израиль попытались расколоть исламский мир вероломной атакой на Иран. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Совершив вероломное нападение на Иран в священный месяц Рамадан, США и Израиль попытались вбить клин во весь исламский мир. Агрессоры сознательно спровоцировали Иран на ответные действия, которые втягивают в конфликт третьи страны», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Он назвал ожидаемым ответный удар Ирана по американским базам, но назвал недопустимыми удары по гражданской инфраструктуре третьих стран и гибель мирного населения.
«Странам Персидского залива сейчас как никогда необходимо координировать свои действия. В начале года ко мне обратились с предложением о большой встрече послы Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна и ряда других государств. Но среди них не было посла Объединенных Арабских Эмиратов. Встреча отложена, так как я принципиально настоял на расширении формата и обязательном участии представителей ОАЭ», — сказал глава Чечни.
Он добавил, что странам важно сохранять способность к диалогу, чтобы противостоять внешним силам посеять вражду.