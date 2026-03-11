«Говорила, что её дети в школу не пойдут»: как секта «Царская империя» разрушает семьи

В Санкт-Петербурге начался процесс о лишении родительских прав женщины, состоящей в секте «Царская империя». В феврале 11-летняя девочка и её 18-летняя сестра пропали по дороге в школу. Их искали полторы недели в 15 регионах РФ и нашли вместе с матерью во Владимирской области. Это далеко не единственный случай, когда под влиянием секты женщины уничтожают документы и бросают свои семьи.
В Фрунзенском районном суде Санкт-Петербурга состоялось предварительное заседание по делу о лишении родительских прав Анны Ж. и определении места жительства её детей. 9 февраля дочери Анны, 11-летняя Ирина и 18-летняя Марина, пропали, когда старшая сестра отводила младшую в школу. Отец девочек (он развёлся с женой в мае 2025 года) забил тревогу, их начали разыскивать полиция и волонтёрские отряды. «После заявления в полицию следствие стало просматривать уличные камеры — на них попало, как младшая девочка идёт вместе с матерью», — рассказывала RT бабушка девочек Мария.
Спустя четыре дня поисковой группе «ЛизаАлерт» пришло видеосообщение с анонимного аккаунта. В нём Марина сказала, что остаётся жить с матерью: «По религиозным убеждениям я отказалась от документов и не пользуюсь ими, но мой отец убеждал их брать и пользоваться».
Мать девочек Анна на тот момент уже больше года состояла в секте «Царская империя», чьи адепты проповедуют отказ от документов и переезд в полузаброшенные деревни.
Полиция нашла пропавших 18 февраля. Они находились в посёлке Вольгинском Владимирской области. Девочки не пострадали, их увезли обратно к отцу.
«Мама тоже приехала вместе со следователем в Санкт-Петербург, она сейчас живёт по месту прописки. Старшая дочка решила остаться с ней. Она больше сестры оказалась подвержена этим сектантским идеям. Её папа и Ирина вынуждены были съехать с той квартиры, где они все зарегистрированы, на временное жильё, чтобы не пересекаться с матерью», — рассказала RT бабушка девочек.
У Анны также есть двое несовершеннолетних сыновей. Таким образом, суд должен определить место жительства троих детей женщины, не достигших 18 лет. Мать детей на заседание не пришла, рассказала Мария: «Её бы и не пропустили, скорее всего, так как документов нет. Но она и попыток не делала».
Адвокат Евгения Суббота, представляющая интересы отца и детей, рассказала RT, что было подано ходатайство об определении места жительства детей с отцом до момента вынесения решения суда. Следующее заседание назначено на 24 марта. «Мать проживает в Санкт-Петербурге в своей квартире, и у неё есть право общаться с детьми. Её никто не ограничивал в правах. Место жительства детей пока не определено. Но при этом, если мать и видится с детьми, это не должно быть им во вред. А папа как раз опасается, что она опять увезёт детей в секту», — пояснила адвокат.
«Набрался лексики на зоне».
В ходе расследования дела о пропаже Ирины и Марины в Подмосковье был задержан участник секты, который помогал Анне перевезти девочек из Москвы. 25 февраля ему было предъявлено обвинение в участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Мужчина представлялся другим участникам секты как Варфоломей. У полного тёзки и ровесника задержанного, 55-летнего Юрия Гончарова, по данным источника RT, есть одна судимость.
По информации СК, в секту он вступил в 2023 году. Страница мужчины в соцсети «ВКонтакте» называется «Сила православия», почти все выложенные на ней материалы имеют пометку, что они заблокированы по требованию Роскомнадзора.
Возглавляет «Царскую империю» Леонид Власов. Власов утверждает, что он потомок Николая II, называет себя «старцем Зосимой» и «патриархом-царём-пророком Илиёй», верит в скорый конец света и также имеет криминальное прошлое.
Профессор религиоведения Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин рассказал RT, что Власов был дважды судим за тяжкие преступления: «Когда он был на зоне уже второй раз, то познакомился с представителями неких псевдоправославных сект и от них набрался терминологии, лексики и каких-то повадок, после чего решил дальше делать себе карьеру на духовном поприще».
Сперва Власов проповедовал на YouTube, а в 2018 году с последователями обосновался в посёлке Луна Тульской области. Через два года секта перебралась в село Айбыши Ульяновской области. По словам родственников участников секты, сейчас «Царская империя» базируется в 15 регионах России.
По словам Дворкина, Власов запугивал своих жертв рассказами о конце света, чтобы те продавали своё имущество и переезжали в полузаброшенные деревни: «Чем дольше он проповедовал, тем более жёсткими и агрессивными становились речи — с призывами к насилию, возбуждению ненависти по религиозному, национальному и социальному признакам».
В 2024 году Власов вместе с частью своих последователей был задержан полицией в селе Айбыши. В мае 2025-го дело «старца Зосимы» начал рассматривать Центральный окружной военный суд Самары. Его обвиняют в создании некоммерческой организации, посягающей на права личности и права граждан, а также в публичных призывах к террористической деятельности. Но даже после ареста Власова «Царская империя» продолжила функционировать.
«Жить как брат и сестра».
Попав под влияние «Царской империи», женщины оставляют даже совсем маленьких детей. 22 августа 2025 года в Твери пропала Анастасия Б. вместе с тремя детьми, причём младшему ребёнку на тот момент было всего три месяца. Старшего сына она оставила дома. Спустя время в сети появился ролик, где Анастасия держит в руках фотографию главы секты и зачитывает текст, напоминающий присягу. В итоге пропавших нашли в Костромской области.
После этого случая миссионерский отдел Тверской епархии выпустил предупреждение: «Деятельность секты сопровождалась сбором денежных средств с последователей, манипуляцией сознанием адептов, призывом к отказу от исполнения гражданских обязанностей, распространением экстремистских материалов. При обнаружении признаков вовлечения в подобные группы рекомендуется незамедлительно обратиться в правоохранительные органы». Впрочем, как уточнили в беседе с RT в Тверской епархии, с того случая подобных исчезновений в регионе не было.
24 февраля 2026 года Кичменгско-Городецким районным судом был удовлетворён иск о лишении родительских прав 37-летней жительницы Вологодской области Елены. Как выяснил RT, женщина в интернете наткнулась на лекции Власова, после чего прониклась его идеями. Она верила, что якобы существует последний православный царь, пыталась втянуть в секту своего мужа. Несмотря на попытки родных, друзей и священников раскрыть ей глаза на опасность нового увлечения, женщина перестала ходить в церковь.
В 2023 году у супругов родился третий ребёнок. Елена отказалась оформлять на него документы, этим занимался отец. От своих документов она избавилась, предположительно сожгла.
«Потом она предложила мужу отказаться от документов и уехать с ней — либо она собирает вещи и уезжает одна. Она отказывалась от банковских карт, садика и лечения в больнице и говорила, что в школу её дети тоже не пойдут», — поделился с RT друг семьи.
Осенью 2023 года, когда младшему ребёнку было семь месяцев, Елена уехала в секту и приняла монашеский постриг. Детей женщина увезти не пыталась, но неоднократно предлагала приехать и забрать «с командой».
Вместе с тем глава «Царской империи» Леонид Власов оказывал давление на отца детей, продолжает собеседник RT: «Он позвонил и сказал, что если муж Елены не откажется от “антихристовых” документов, то супруга не сможет жить с ним под одной крышей. Мол, избавляйся от всех бумаг, в том числе от детских, и тогда она вернётся, но даже так будете жить как брат и сестра, не как муж с женой».
Супруг Елены готов был принять её даже после пострига ради детей. По словам друга семьи, в секте женщину благословили ехать домой воспитывать детей, но жить под одной крышей запретили из-за того, что супруг не отказался от документов. Поэтому год после пострига она прожила в доме с участниками секты в получасе езды от родного дома, периодически общаясь со своей семьёй. Но в сентябре 2024 года уехала в Ульяновскую область и до сих пор находится там.
Мужу Елены пришлось уйти с работы, чтобы воспитывать детей. Как рассказывает друг семьи, тяжелее всего произошедшее перенёс старший ребёнок, которому на тот момент было пять лет: «Он часто спрашивал у папы, почему мамы нет, когда она вернётся».
Супруги развелись в апреле 2025 года. Решение о лишении Елены родительских прав должно вступить в силу в середине марта. «Бывший муж Елены очень долго её ждал и надеялся, что она вернётся, много раз предлагал увезти из секты. Но она только повторяла, что все там находятся добровольно. Чуда не случилось», — добавляет собеседник RT.
«Из страха потерять мать».
По словам Марии Ж., её младшая внучка уже пошла в школу. Бабушка добавила, что Ирина в порядке, но ей нужна реабилитация. «Нам требуется квалифицированный специалист по работе с людьми, которые вышли из секты. Таких очень мало, одна сессия стоит 25 тыс. рублей, а сессий надо много. Притом что сын сейчас вынужден снимать жильё и обеспечивать троих детей, финансовая нагрузка получается довольно тяжёлая».
Как пояснила RT психолог Ольга Бурлакова, дети проживают выход из деструктивных культов и сект гораздо тяжелее взрослых: «Для ребёнка это колоссальный стресс — накладываются конфликт родителей, психологическое насилие и сама травма потери матери. В данном случае первична потеря матери, а не сам факт пребывания в секте или адаптация к новой жизни. Дети соглашались быть в секте именно из страха потерять мать: условие от неё было жёстким — я в секте, и вы будете со мной».
Процесс восстановления, по словам эксперта, для ребёнка также займет больше времени, чем для взрослого: «Если работать с первопричиной, восстановление, по моему опыту, занимает несколько месяцев. Для этого нужны определённые специалисты, умеющие работать со страхом потери, а в России их единицы. Если же идти к стандартному детскому психологу, проблема может вообще не решиться. Её либо купируют, либо боль уйдёт в психосоматику, болезни, трудности в учёбе или деструктивные отношения в будущем».
Во время реабилитации ребёнок проходит несколько этапов, продолжает Ольга Бурлакова. "Первые недели — постоянный контроль и поддержка, затем месяцы адаптации к новым условиям.
Ребёнку нужно переварить мысль о том, что матери больше нет рядом, старые законы (секты) больше не действуют, а новые (отца или бабушки) работают, — отмечает она. — Это очень деликатный процесс: настраивать против матери нельзя, нужно помочь ребёнку принять, что условия жизни изменились.
И это серьёзная перестройка, требующая от и так истощенного случившимся ребёнка огромных усилий. Именно из-за этого в некоторых случаях специалисты советуют оставить ребёнка с матерью, даже если она кажется не совсем адекватной".
Однако, как подчёркивает психолог, если дети продолжают общение с матерью, которая вовлекает их в секту, помочь им практически невозможно: «Для ребёнка мать — главный опекун, и инстинкт выживания диктует подчиняться ей. А у маленьких детей к тому же ещё не развита лобная доля, отвечающая за критическое мышление — они не умеют анализировать ситуацию и делать выводы. Поэтому единственный выход в такой ситуации — забрать детей и оценить психическое здоровье матери».
Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов сообщил RT, что направил запросы в следственные органы и органы прокуратуры с просьбой усилить работу по прекращению деятельности «Царской империи». По его словам, филиалы организации существуют не только в России, но и в Белоруссии и на Украине.
«Я предполагаю, что на сегодняшний день спецслужбы Украины активно взялись помогать этой секте, потому что её деятельность наносит большой урон нашему обществу, — отметил он. — Думаю, одна из самых главных опасностей, которые кроются в деятельности “Царской империи”, заключается в том, что людям под видом веры, маскируясь под церковь, предлагается вести полностью асоциальный образ жизни, снять с себя малейшие обязательства — не только государственные, но и общественные, традиционные, семейные. И, прикрываясь мнимыми ценностями церкви, людям предлагается уходить, по сути дела, из семей, что является совершенно недопустимым с точки зрения традиционного православия. Секта крайне опасна, поскольку её руководители учитывают опыт и ошибки своих предшественников и более изысканно манипулируют сознанием людей, которые попали в сложную ситуацию, вербуя себе новых членов».