«Говорила, что её дети в школу не пойдут»: как секта «Царская империя» разрушает семьи

«Я предполагаю, что на сегодняшний день спецслужбы Украины активно взялись помогать этой секте, потому что её деятельность наносит большой урон нашему обществу, — отметил он. — Думаю, одна из самых главных опасностей, которые кроются в деятельности “Царской империи”, заключается в том, что людям под видом веры, маскируясь под церковь, предлагается вести полностью асоциальный образ жизни, снять с себя малейшие обязательства — не только государственные, но и общественные, традиционные, семейные. И, прикрываясь мнимыми ценностями церкви, людям предлагается уходить, по сути дела, из семей, что является совершенно недопустимым с точки зрения традиционного православия. Секта крайне опасна, поскольку её руководители учитывают опыт и ошибки своих предшественников и более изысканно манипулируют сознанием людей, которые попали в сложную ситуацию, вербуя себе новых членов».