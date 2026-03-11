Ричмонд
Зеленский заявил о необходимости участия ЕС в переговорах России и Украины

Владимир Зеленский заявил о необходимости участия Евросоюза в урегулировании украинского конфликта.

«Важно участие Европейского союза, Германии в переговорном процессе», — написал он в Telegram.

Ранее в Кремле заявили, что в России приветствуют усилия президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф сообщил в интервью телеканалу CNBC, что трёхсторонняя встреча России, США и Украины, вероятно, состоится на следующей неделе.

