«Отрывая от себя последнее»: как советско-монгольский Протокол о взаимопомощи изменил ход Второй мировой войны

90 лет назад был подписан Протокол о взаимопомощи между СССР и Монгольской Народной Республикой. Согласно этому документу, стороны договорились в случае нападения на одну из них оказывать «друг другу всяческую, в том числе и военную помощь». По словам историков, подписание документа имело далеко идущие последствия. Помощь Красной армии Монголии в отражении японской агрессии на реке Халхин-Гол остудила пыл официального Токио поддерживать Германию в нападении на Советский Союз. А Монголия в свою очередь оказала огромную материальную помощь СССР в годы Великой Отечественной войны.