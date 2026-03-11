Кириленко — о дебютном сезоне Дёмина в НБА: оценю на пятёрку

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко оценил выступления 19-летнего россиянина Егора Дёмина в его дебютном сезоне в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Оценю сезон Дёмина на пятёрку, великолепный сезон. Для всех большой сюрприз, что Егор так уверенно зашёл в команду, играл солидно… Показал потенциал, что в отдельно взятых играх может набирать очки, быть звездой», — сказал Кириленко «Матч ТВ».
9 марта «Бруклин» сообщил, что Дёмин пропустит остаток сезона НБА из‑за обострения подошвенного фасциита левой стопы.
В этом сезоне россиянин провёл за команду 52 матча, набирая в среднем за игру 10,3 очка, совершая 3,2 подбора и отдавая 3,3 передачи.
Ранее 13 очков Дёмина не спасли «Бруклин» от проигрыша «Индиане» в НБА.