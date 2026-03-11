«Взгляд»: США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

— Точно так же нам когда-то объясняли, что элементы ПРО в странах Восточной Европы нужны для защиты от атак со стороны Ирана. Если бы американцы действительно хотели создать рубеж против Тегерана, то они выбрали бы Турцию или Кипр. Румыния для этого географически не подходит, — отметил он.