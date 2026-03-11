«Взгляд»: США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

Боевые действия Соединенных Штатов в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. В Белом доме сообщили, что для успешного ведения конфликта Штатам необходимо наращивать авиационную инфраструктуру. Но эксперты считают, что США прикрывают военный конфликт в Иране своим желанием перебросить силы ближе к России.
Румыния согласилась на дополнительное размещение американских самолетов и военных на своей территории. Румынский президент Никушор Дан заявил, что усилить присутствие Америки планируется прежде всего на авиабазе «Михаил Когэлничану» в уезде Констанца.
— Речь идет о самолетах-заправщиках, оборудовании для мониторинга, а также аппаратуре спутниковой связи, связанной с комплексом ПРО в Девеселу, — уточнил он.
По его словам, это носит исключительно «оборонительный» характер.
Аналитики же считают, что США используют иранскую войну и просьбу в сторону Румынии как предлог для наращивания военного потенциала против РФ.
— США не отказываются от создания прямых военных угроз против России. Они в очередной раз используют иранскую тему как ширму для наращивания своего военного потенциала. Под видом различных операций американцы продолжают усиливать свои позиции — в том числе в Прибалтике, Восточной Европе и на Балканах, — высказался эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в беседе с изданием «Взгляд».
Доцент кафедры политологии Финансового университета, политолог Вадим Трухачев согласен с ним.
— Точно так же нам когда-то объясняли, что элементы ПРО в странах Восточной Европы нужны для защиты от атак со стороны Ирана. Если бы американцы действительно хотели создать рубеж против Тегерана, то они выбрали бы Турцию или Кипр. Румыния для этого географически не подходит, — отметил он.
По его словам, Румыния важна для Штатов по другим причинам: это крупнейшая страна Балкан, которая позволяет контролировать и Черноморский регион, и Балканы в целом, поэтому США «заинтересованы закрепиться там максимально основательно».
Еще 26 января начальник Штаба обороны Румынии, генерал Георгицэ Влад сообщал, что Штаты в скором времени разместят в Румынии подразделение, оснащенное танками Abrams.