ТАСС выяснил, когда ВС РФ нанесли наиболее результативный удар по «Кракену»

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Бывший военнослужащий украинского засекреченного ракетного подразделения рассказал, что в связи с высокими потерями ракетчиков начали отправлять на передовую. ТАСС проанализировал сводки Минобороны России о том, как российские войска уничтожали украинский спецназ и националистические формирования.
В ходе специальной военной операции Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении боевиков националистического подразделения «Кракен» (террористическая организация, запрещена в России) Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Боевики «Кракена» уничтожаются как в ходе попыток атаковать российские части, так и высокоточными ударами по их пунктам временной дислокации. Наиболее результативным ударом может считаться прилет объемно-детонирующей авиабомбы ОДАБ-1500 по кракеновцам в марте 2024 года. В результате термобарического взрыва разовые потери противника составили до 300 человек.
Еще одно известное украинское националистическое формирование, принимающее участие в боевых действиях, — полк «Азов» (признан террористическим объединением, запрещен в РФ). В августе 2025 года ВС РФ уничтожили 50 националистов «Азова» и 8 единиц иностранной военной техники, составлявших ударный кулак на краснолиманском направлении. Боевики концентрировались в лесу, намереваясь провести атаку.
В феврале 2024 года диверсионная группа Сил специальных операций (ССО) Украины попыталась высадиться в районе Тендровской косы черноморского побережья Херсонской области. Произошел скоротечный бой, в результате которого четыре быстроходные лодки с десантом пошли ко дну, пятая спаслась бегством. Силы спецопераций потеряли до 25 человек, один морской диверсант захвачен в плен. Украина признала уничтожение своих «спецов». По словам собеседника ТАСС из российских силовых структур, в стране событие назвали «черным днем для ССО Украины».