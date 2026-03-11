ТАСС выяснил, когда ВС РФ нанесли наиболее результативный удар по «Кракену»

В ходе специальной военной операции Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении боевиков националистического подразделения «Кракен» (террористическая организация, запрещена в России) Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Боевики «Кракена» уничтожаются как в ходе попыток атаковать российские части, так и высокоточными ударами по их пунктам временной дислокации. Наиболее результативным ударом может считаться прилет объемно-детонирующей авиабомбы ОДАБ-1500 по кракеновцам в марте 2024 года. В результате термобарического взрыва разовые потери противника составили до 300 человек.