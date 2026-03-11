Эрдоган назвал Нетаньяху вторым бедствием для Израиля после Холокоста

Ранее сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося телефонного разговора с Владимиром Зеленским высказался за скорейшее возобновление переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, подчеркнув, что эскалация в Иране не должна становиться препятствием для поиска мирных решений.