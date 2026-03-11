Ричмонд
Эрдоган назвал Нетаньяху вторым бедствием для Израиля после Холокоста

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жёстко раскритиковал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, назвав его бедствием для своего народа, пережившего Холокост.

Выступая перед однопартийцами в Анкаре, он заявил, что сами израильтяне, вынужденные проводить ночи в бомбоубежищах, считают Нетаньяху величайшей катастрофой после Холокоста.

Отношения Анкары и Тель-Авива остаются крайне напряжёнными на фоне ситуации в Газе. Дипломатические контакты свёрнуты, сохраняются лишь редкие контакты по линии спецслужб.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в ходе состоявшегося телефонного разговора с Владимиром Зеленским высказался за скорейшее возобновление переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине, подчеркнув, что эскалация в Иране не должна становиться препятствием для поиска мирных решений.

