«Огромный ущерб»: посол РФ заявил, что ФРГ не сможет заменить российские энергоносителей

«Германия провозглашает полный отказ от российских энергоносителей. Делает это постепенно, потому что сразу оборвать все это — огромный ущерб для экономики. А альтернатив-то, по сути дела, и не видно», — сказал дипломат в эфире телеканала «Звезда».