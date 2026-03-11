В случае отказа Германии от российских энергоносителей у страны нет реальных альтернатив для обеспечения своих энергетических потребностей. Об этом заявил посол России в ФРГ Сергей Нечаев.
«Германия провозглашает полный отказ от российских энергоносителей. Делает это постепенно, потому что сразу оборвать все это — огромный ущерб для экономики. А альтернатив-то, по сути дела, и не видно», — сказал дипломат в эфире телеканала «Звезда».
Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал отказ Евросоюза от российских энергоносителей стратегической ошибкой. Он отметил, что такое решение не только приводит к росту цен на энергоносители, но и делает Европу крайне уязвимой.
Как сообщал KP.RU, Россия готова к сотрудничеству со странами ЕС в вопросе поставок нефти и газа. Президент РФ Владимир Путин уточнил, что для продолжения переговоров необходимо убедиться, что и Европа готова к такому партнерству. Он подчеркнул, что Россия является одним из самых надежных поставщиков энергетических ресурсов.