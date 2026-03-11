Трамп назвал Герцога «слабым и жалким» из-за его позиции по Нетаньяху

ВАШИНГТОН, 11 марта. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп назвал президента Израиля Ицхака Герцога «слабым и жалким» из-за его слов о необходимости юридического заключения в вопросе о возможном помиловании премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху.
«Ему не требуется никакое юридическое заключение. Он трепло. Он слабый и жалкий человек. Я хочу, чтобы Биби (Биньямин Нетаньяху — прим. ТАСС) был сосредоточен на войне, а не на этой чепухе», — сказал глава вашингтонской администрации в интервью порталу Axios. Он отметил, что 10 марта говорил с Нетаньяху по телефону о ходе американо-израильской военной операции против Ирана.
Герцог на прошлой неделе в интервью телеканалу Fox News заявил, что вопрос о помиловании Нетаньяху не стоит на повестке дня из-за войны с Ираном. Президент еврейского государства отметил, что «обязан дождаться заключения от соответствующих органов, прежде чем принимать какое-либо решение» по этому вопросу.
В июне 2025 года президент США выступил за прекращение судебного разбирательства в Израиле по делам Нетаньяху, назвав его «пародией на правосудие». 13 октября во время своего выступления в Кнессете (израильский парламент) лидер США, обращаясь к Герцогу, выдвинул предложение помиловать премьера Израиля. 12 ноября гостелерадиокомпания Kan сообщила, что Герцог получил официальное письмо от Трампа с предложением о помиловании Нетаньяху. 30 ноября Нетаньяху через своего адвоката направил президенту Израиля запрос о помиловании.
Израильский премьер обвиняется по трем коррупционным делам: в получении незаконных подарков на сумму свыше 700 тыс. шекелей ($230 тыс.), включая сигары и шампанское, в мошенничестве с регулированием СМИ в обмен на благоприятное освещение его политики и во взяточничестве с целью продвижения проектов в интересах друзей. Процесс в судах в Тель-Авиве и Иерусалиме длится с 2020 года, Нетаньяху неоднократно отрицал свою вину. Показания в суде премьер начал давать в декабре 2024 года.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.