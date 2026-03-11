Трамп назвал Герцога «слабым и жалким» из-за его позиции по Нетаньяху

«Ему не требуется никакое юридическое заключение. Он трепло. Он слабый и жалкий человек. Я хочу, чтобы Биби (Биньямин Нетаньяху — прим. ТАСС) был сосредоточен на войне, а не на этой чепухе», — сказал глава вашингтонской администрации в интервью порталу Axios. Он отметил, что 10 марта говорил с Нетаньяху по телефону о ходе американо-израильской военной операции против Ирана.