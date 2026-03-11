Захарова — об отказе немцев фотографироваться с Багиян: пока не вылечатся от нацизма, пусть лучше держатся подальше

Во вторник Багиян, выступающая в категории NS1 для спортсменов с нарушением зрения, вместе со своим ведущим Сергеем Синякиным одержала победу в спринте классическим стилем. Во время церемонии награждения Кацмайер и Бауман демонстративно отвернулись от российского флага и держались от победителей на расстоянии, а затем отказались вставать рядом с Багиян и Синякиным для общего снимка.