Захарова — об отказе немцев фотографироваться с Багиян: пока не вылечатся от нацизма, пусть лучше держатся подальше

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на отказ немецких лыжников фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде в Италии.
«Пока не вылечатся от нацизма, пусть лучше держатся подальше», — сказала Захарова «Матч ТВ».
Во вторник Багиян, выступающая в категории NS1 для спортсменов с нарушением зрения, вместе со своим ведущим Сергеем Синякиным одержала победу в спринте классическим стилем. Во время церемонии награждения Кацмайер и Бауман демонстративно отвернулись от российского флага и держались от победителей на расстоянии, а затем отказались вставать рядом с Багиян и Синякиным для общего снимка.
Паралимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо и завершатся 15 марта. В турнире участвуют шесть российских спортсменов, которые выступают под национальной символикой. На данный момент россияне завоевали четыре золотые и две бронзовые медали.
Ранее в IPC отреагировали на отказ немцев фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде.