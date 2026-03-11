Командование Вооружённых сил Украины перебросило в Харьковскую область дополнительные группы 6-го полка сил специальных операций, известного как «полк рейнджеров». Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По данным источника, подразделение уже несёт потери в Волчанском районе. Собеседник агентства также отметил, что средняя продолжительность жизни украинского спецназовца вблизи линии боевого соприкосновения составляет менее 36 часов.
«Командование ВСУ перебросило в Харьковскую область очередные группы 6-го полка ССО, который уже несет потери в Волчанском районе», — заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что украинские ВВС, нанёсшие удар по Брянску ракетами Storm Shadow, могли использовать самолёт, взлетевший с территории Одесской области.
