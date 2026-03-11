Ричмонд
«Хезболла» атаковала ракетами города на севере Израиля

Движение «Хезболла» нанесло удар ракетами по израильским городам Кирьят-Шмона и Нагария.

Движение «Хезболла» нанесло удар ракетами по израильским городам Кирьят-Шмона и Нагария.

Об этом говорится в заявлении движения.

«В рамках серии операций “Аль-Асф аль-Маакуль”, а также в соответствии с предупреждением, направленным исламским сопротивлением поселениям Кирьят-Шмона и Нагария, бойцы исламского сопротивления… нанесли по ним ракетные залпы», — написано в заявлении.

Ранее издание The Times of Israel писало, что движение «Хезболла» выпустило около 100 ракет по северным районам Израиля.

