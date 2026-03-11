Дмитриев назвал фон дер Ляйен убийцей экономики

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен убийцей экономики.
«Урсула — убийца экономики», — написал он в Х на английском языке. Таким образом он прокомментировал пост депутата Европарламента от Кипра, а также видеоблогера Фидиаса Панайоту. Так, в прикрепленном к посту блогера видео-звонке экономист Джеффри Сакс критически высказывается о политике главы ЕК. «Урсула фон дер Ляйен убивает экономику ЕС!» — отметил тот кипрскому депутату.
Ранее Дмитриев спрогнозировал крупнейший энергетический кризис в истории Европы из-за стратегических ошибок в этой сфере и «упрямства» главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Кроме того, он заявлял, что на Европу надвигается «цунами энергетического шока», связанное с отказом ЕС от использования российского природного газа.
В конце января Совет ЕС окончательно утвердил запрет на импорт российского СПГ с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. При этом ограничения начнут вводиться раньше. Импорт СПГ по краткосрочным контрактам будет запрещен с 25 апреля 2026 года, а краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа должны быть завершены до 17 июня 2026 года.