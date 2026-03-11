Небензя: резолюция СБ ООН по Ирану предлагает не замечать агрессию США

Дипломат отметил, что в тексте резолюции, по его мнению, отсутствует упоминание ударов по иранской территории. Он считает, что такие эпизоды, а также возможная роль США и Израиля в происходящем, не получили отражения в документе и фактически были исключены из обсуждения.