Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подверг критике проект резолюции Совета безопасности, в котором осуждаются действия Ирана на Ближнем Востоке. По его словам, авторы документа представляют ситуацию таким образом, будто Тегеран совершил нападение без каких-либо причин, при этом игнорируя предшествующие события и действия других сторон.
Дипломат отметил, что в тексте резолюции, по его мнению, отсутствует упоминание ударов по иранской территории. Он считает, что такие эпизоды, а также возможная роль США и Израиля в происходящем, не получили отражения в документе и фактически были исключены из обсуждения.
Небензя подчеркнул, что подобная подача информации способна сформировать у людей, не знакомых с деталями международной политики, одностороннее представление о происходящем. По его мнению, при подготовке подобных резолюций важно учитывать все обстоятельства конфликта и действия всех вовлеченных сторон.
Ранее постоянный представитель Ирана при Организации Объединённых Наций Амир Саид Иравани призвал мировое сообщество срочно вмешаться для прекращения военных действий против его страны.