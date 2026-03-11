Ричмонд
Небензя: резолюция СБ ООН по Ирану предлагает не замечать агрессию США

Небензя подверг критике проект резолюции СБ ООН, в котором осуждаются действия Ирана на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подверг критике проект резолюции Совета безопасности, в котором осуждаются действия Ирана на Ближнем Востоке. По его словам, авторы документа представляют ситуацию таким образом, будто Тегеран совершил нападение без каких-либо причин, при этом игнорируя предшествующие события и действия других сторон.

Дипломат отметил, что в тексте резолюции, по его мнению, отсутствует упоминание ударов по иранской территории. Он считает, что такие эпизоды, а также возможная роль США и Израиля в происходящем, не получили отражения в документе и фактически были исключены из обсуждения.

Небензя подчеркнул, что подобная подача информации способна сформировать у людей, не знакомых с деталями международной политики, одностороннее представление о происходящем. По его мнению, при подготовке подобных резолюций важно учитывать все обстоятельства конфликта и действия всех вовлеченных сторон.

Ранее постоянный представитель Ирана при Организации Объединённых Наций Амир Саид Иравани призвал мировое сообщество срочно вмешаться для прекращения военных действий против его страны.

