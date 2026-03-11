Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Китай пригрозил Японии из-за милитаризации Токио

Представитель Минобороны КНР Цзян Бинь заявил, что в случае, если Япония вернётся к политике милитаризма и проявит агрессию против Китая, Токио получит сокрушительный ответный удар.

Представитель Минобороны КНР Цзян Бинь заявил, что в случае, если Япония вернётся к политике милитаризма и проявит агрессию против Китая, Токио получит сокрушительный ответный удар.

«Предупреждаем японскую сторону, что возвращение на прежний путь воинственного милитаризма не приведёт ни к чему, кроме саморазрушения», — указано в его заявлении.

Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Япония систематически раздувает миф о «китайской угрозе», используя его как ширму для сокрытия планов по ремилитаризации и получению ядерного оружия.

Японский премьер Санаэ Такаити выступает за размещение в стране американского ядерного оружия.

Бывший министр обороны Японии Гэн Накатани осудил призыв к созданию ядерного оружия.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара подчеркнул, что Токио продолжает неукоснительно следовать политике трёх неядерных принципов.

Узнать больше по теме
«Железная леди» на байке: чем известна Санаэ Такаити, первая женщина-премьер Японии
21 октября 2025 года пост премьер-министра Японии впервые в истории заняла женщина — Санаэ Такаити, политик с консервативными взглядами, известная приверженностью к курсу Синдзо Абэ. Рассказываем о ее пути к власти, политической карьере, личной жизни и отношении к России.
Читать дальше