Китай пригрозил Японии из-за милитаризации Токио

Представитель Минобороны КНР Цзян Бинь заявил, что в случае, если Япония вернётся к политике милитаризма и проявит агрессию против Китая, Токио получит сокрушительный ответный удар.
«Предупреждаем японскую сторону, что возвращение на прежний путь воинственного милитаризма не приведёт ни к чему, кроме саморазрушения», — указано в его заявлении.
Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР Чжан Сяоган заявил, что Япония систематически раздувает миф о «китайской угрозе», используя его как ширму для сокрытия планов по ремилитаризации и получению ядерного оружия.
Японский премьер Санаэ Такаити выступает за размещение в стране американского ядерного оружия.
Бывший министр обороны Японии Гэн Накатани осудил призыв к созданию ядерного оружия.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара подчеркнул, что Токио продолжает неукоснительно следовать политике трёх неядерных принципов.