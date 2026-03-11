Лыжник Голубков — о китайцах на Паралимпиаде: постоянно поддерживают и переживают

Паралимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо и завершатся 15 марта. В турнире участвуют шесть российских спортсменов, которые выступают под национальной символикой. На данный момент россияне завоевали четыре золотые и две бронзовые медали.