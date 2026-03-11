Лыжник Голубков — о китайцах на Паралимпиаде: постоянно поддерживают и переживают

Российский лыжник Иван Голубков рассказал об общении с китайскими спортсменами на Паралимпиаде-2026 в Италии.
В среду Голубков одержал победу в гонке на 10 км с раздельного старта в классе LW 11.5, где выступают спортсмены с поражением нижней конечности и туловища.
«Китайцы вообще молодцы, поддерживают меня постоянно. Переживают, поздравляют, фотографируются. Насколько чувствуется поддержка с Родины? Вся страна болеет, это чувствуется. Пишут, поддерживают. Было очень много сообщений после победы, даже не считал», — сказал Голубков «Матч ТВ».
Паралимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо и завершатся 15 марта. В турнире участвуют шесть российских спортсменов, которые выступают под национальной символикой. На данный момент россияне завоевали четыре золотые и две бронзовые медали.
Ранее Мария Захарова отреагировала на отказ немецких лыжников фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде в Италии.