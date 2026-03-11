Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лыжник Голубков — о китайцах на Паралимпиаде: постоянно поддерживают и переживают

Российский лыжник Иван Голубков рассказал об общении с китайскими спортсменами на Паралимпиаде-2026 в Италии.

Российский лыжник Иван Голубков рассказал об общении с китайскими спортсменами на Паралимпиаде-2026 в Италии.

В среду Голубков одержал победу в гонке на 10 км с раздельного старта в классе LW 11.5, где выступают спортсмены с поражением нижней конечности и туловища.

«Китайцы вообще молодцы, поддерживают меня постоянно. Переживают, поздравляют, фотографируются. Насколько чувствуется поддержка с Родины? Вся страна болеет, это чувствуется. Пишут, поддерживают. Было очень много сообщений после победы, даже не считал», — сказал Голубков «Матч ТВ».

Паралимпийские игры 2026 года проходят в Милане и Кортина-д’Ампеццо и завершатся 15 марта. В турнире участвуют шесть российских спортсменов, которые выступают под национальной символикой. На данный момент россияне завоевали четыре золотые и две бронзовые медали.

Ранее Мария Захарова отреагировала на отказ немецких лыжников фотографироваться с россиянами на Паралимпиаде в Италии.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше