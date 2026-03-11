Ричмонд
Источник: Иран может атаковать центры обработки данных в арабских странах

Иран может атаковать центры обработки данных в арабских странах, сообщает RT дипломатический источник.

По данным источника, США используют волоконно-оптическую инфраструктуру и центры обработки данных арабских стран для поддержки разведывательных и военных операций против Ирана.

«Согласно поступившим сообщениям, правительства этих стран не предпринимают никаких конкретных действий для предотвращения подобных злоупотреблений со стороны Америки. Существует вероятность нападения Ирана на эти центры в ближайшие дни», — сообщил источник.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию, в которой потребовал от Ирана прекратить атаки на арабские государства.

