Источник: Иран может атаковать центры обработки данных в арабских странах

Иран может атаковать центры обработки данных в арабских странах, сообщает RT дипломатический источник.
По данным источника, США используют волоконно-оптическую инфраструктуру и центры обработки данных арабских стран для поддержки разведывательных и военных операций против Ирана.
«Согласно поступившим сообщениям, правительства этих стран не предпринимают никаких конкретных действий для предотвращения подобных злоупотреблений со стороны Америки. Существует вероятность нападения Ирана на эти центры в ближайшие дни», — сообщил источник.
Ранее Совбез ООН принял резолюцию, в которой потребовал от Ирана прекратить атаки на арабские государства.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше