Захарова назвала Зеленского террористом после его угроз в адрес Орбана

В Евросоюзе также раскритиковали поведение Владимира Зеленского.

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана демонстрируют, что Зеленский является террористом. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Террорист», — прокомментировала она «Известиям».

Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес Орбана, а 11 марта семье премьера публично угрожал экс-генерал СБУ Григорий Омельченко. Киев пытается шантажировать Будапешт в связи с его отказом поддержать намерение Украины присоединиться к Евросоюзу и оказывать ей военную помощь. Правительство Венгрии заявило, что подобное поведение Зеленского и его окружения «переходит все границы».

Евросоюз также указал, что это неприемлемо. «Угрозы против государств — членов ЕС недопустимы», — отметил представитель Еврокомиссии Олаф Гилл. Многие европейские политики выступили в поддержку Орбана.

