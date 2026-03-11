Захарова назвала Зеленского террористом после его угроз в адрес Орбана

Ранее Зеленский выступил с угрозами в адрес Орбана, а 11 марта семье премьера публично угрожал экс-генерал СБУ Григорий Омельченко. Киев пытается шантажировать Будапешт в связи с его отказом поддержать намерение Украины присоединиться к Евросоюзу и оказывать ей военную помощь. Правительство Венгрии заявило, что подобное поведение Зеленского и его окружения «переходит все границы».