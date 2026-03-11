Ричмонд
«Хезболла» заявила о нанесении массированного удара по израильским городам

Ливанское движение «Хезболла» объявило о нанесении массированного ракетного удара по израильским городам Кирьят-Шмона и Нагария в рамках операции «Аль-Асф аль-Маакуль».

Ливанское движение «Хезболла» объявило о нанесении массированного ракетного удара по израильским городам Кирьят-Шмона и Нагария в рамках операции «Аль-Асф аль-Маакуль».

В заявлении движения говорится, что удары были нанесены в 19:40 11 марта в соответствии с ранее направленным предупреждением. Израильские СМИ сообщают о массированном обстреле со стороны Ливана и публикуют кадры.

Напомним, что «Хезболла» объявила о начале военной операции против Израиля. По данным Fars, это наиболее масштабный ракетный обстрел за последние годы, однако конкретные цели и масштаб поражений не уточняются.

Ранее сообщалось, что попытка Ливана начать переговоры об урегулировании ситуации на границе с Израилем провалилась из-за принципиальных разногласий по вопросу о прекращении огня.

