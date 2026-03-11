Пезешкиан назвал репарации Ирану одним из условий завершения конфликта с США

Иранский президент Масуд Пезешкиан назвал репарации Тегерану одним из условий завершения конфликта на Ближнем Востоке.
«Признать законные права Ирана, выплатить репарации и предоставить твёрдые международные гарантии против будущей агрессии», — перечислил он в X условия завершения войны.
Ранее телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран выдвинул США условия для возобновления переговоров.
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф между тем ранее заявил, что Иран не пойдёт на прекращение огня до того момента, пока не преподаст урок противнику, чтобы пресечь даже идею повторных военных действий против иранского народа.