Петр Толстой планирует баллотироваться в Госдуму девятого созыва

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что планирует баллотироваться в Государственную Думу девятого созыва.
«Единая Россия» начала регистрацию кандидатов на участие в праймериз перед сентябрьскими выборами в Госдуму, сообщила пресс-служба партии. Как рассказали в партии, список кандидатов на выборы в Госдуму по итогам праймериз партия утвердит на съезде в июне.
«Принял решение баллотироваться в Государственную Думу девятого созыва (2026−2031). Сегодня подал документы на предварительное голосование “Единой России”, — написал Толстой в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что выборы в Думу состоятся 18−20 сентября, а пока же необходимо, чтобы кандидат получил поддержку людей во время предварительного отбора.
По словам вице-спикера, у России, помимо военной победы, впереди немало задач: обеспечить прирост коренного населения, разобраться с проблемами в образовании и медицине, создать каждой семье комфортные условия для жизни и приумножения, разрешить миграционные вопросы.
«И при этом сохранить наши ценности, наполнив их реальным содержанием. Но мы русские, с нами Бог. А значит Победа в самом широком смысле этого слова обязательно будет за нами», — добавил Толстой.
Ранее в ЦИК России сообщили, что ожидаемая дата голосования по выборам депутатов Государственной Думы — 20 сентября 2026 года.