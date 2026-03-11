Небензя назвал голосование по резолюции по Ирану проверкой на вшивость

Представленный РФ документ призывает все стороны к немедленному прекращению военных действий «на Ближнем Востоке и за его пределами». Проект также осуждает все атаки против гражданских и призывает «все стороны» эскалации вернуться к дипломатии. Несмотря на то, что проект был подготовлен после начала эскалации в регионе ввиду атаки США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана, в документе РФ нет упоминания каких-либо стран.