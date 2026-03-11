Ричмонд
Небензя назвал голосование по резолюции по Ирану проверкой на вшивость

Небензя назвал голосование по резолюции России по Ирану проверкой на вшивость.

Источник: © РИА Новости

ООН, 11 мар — РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя назвал голосование в СБ ООН по проекту резолюции РФ по Ближнему Востоку «проверкой на вшивость».

«Это голосование — лакмусовая бумажка и, простите за выражение, проверка на вшивость», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.

Представленный РФ документ призывает все стороны к немедленному прекращению военных действий «на Ближнем Востоке и за его пределами». Проект также осуждает все атаки против гражданских и призывает «все стороны» эскалации вернуться к дипломатии. Несмотря на то, что проект был подготовлен после начала эскалации в регионе ввиду атаки США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана, в документе РФ нет упоминания каких-либо стран.

Документ также отмечет «важность обеспечения безопасности всех государств в регионе Ближнего Востока и за его пределами».

В преамбуле СБ заявлял о скорби по погибшим в ходе конфликта, напоминал о запрете применения силы против территориальной целостности стран.

Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева ранее заявляла, что документ «носит неконфронтационный характер и на деле учитывает региональное измерение нынешних событий».

