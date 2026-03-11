Ричмонд
Дмитриев предложил европейским лидерам поменять свою непопулярную политику

Дмитриев предложил европейским лидерам поменять непопулярную политику.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил европейским лидерам поменять свою непопулярную политику.

Дмитриев отреагировал на публикацию телеканала Euronews, в которой речь шла о том, насколько непопулярны европейские политики.

«Может, им стоит изменить свой непопулярный подход?» — написал Дмитриев в соцсети X.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
