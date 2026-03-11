МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предложил европейским лидерам поменять свою непопулярную политику.
Дмитриев отреагировал на публикацию телеканала Euronews, в которой речь шла о том, насколько непопулярны европейские политики.
«Может, им стоит изменить свой непопулярный подход?» — написал Дмитриев в соцсети X.
