КНР сожалеет, что СБ ООН не принял российскую резолюцию по Ближнему Востоку

Фу Цун: КНР разочарована, что СБ ООН не принял российскую резолюцию по Ирану.

Источник: © РИА Новости

ООН, 11 мар — РИА Новости. КНР разочарована и сожалеет, что Совет безопасности ООН не поддержал российский проект резолюции по Ближнему Востоку на фоне продолжающейся агрессии США и Израиля против Ирана, заявил постпред Китая при организации Фу Цун.

«Мы разочарованы и сожалеем, что проект (российской резолюции — ред.) не был принят», — заявил дипломат во время заседания Совбеза ООН.

Представленный РФ документ призывает «все стороны» к немедленному прекращению военных действий «на Ближнем Востоке и за его пределами». Проект также осуждает все атаки против гражданских и призывает «все стороны» эскалации вернуться к дипломатии. Несмотря на то, что проект был подготовлен после начала эскалации в регионе ввиду атаки США и Израиля против Ирана и ответных действий Тегерана, в документе РФ нет упоминания каких-либо стран.

Документ также отмечет «важность обеспечения безопасности всех государств в регионе Ближнего Востока и за его пределами».

В преамбуле СБ заявлял о скорби по погибшим в ходе конфликта, напоминал о запрете применения силы против территориальной целостности стран.

Зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева ранее заявляла, что документ «носит неконфронтационный характер и на деле учитывает региональное измерение нынешних событий».

