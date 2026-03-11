КСИР объявил о проведении 40-го этапа операции против Израиля и США

«На 40-м этапе операции были применены крылатые ракеты класса Qadr, баллистические Emad и Kheibar Shekan, а также гиперзвуковое оружие, ракета Fattah», — говорится в сообщении. Указывается, что их целями стали территория Израиля и базы США в регионе. В КСИР утверждают, что атаковали военные объекты США в Иордании и Саудовской Аравии, однако о результатах не сообщается.