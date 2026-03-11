Зеленский не признал, что зашел слишком далеко, угрожая Орбану, пишут СМИ

Зеленский постоянно хамит представителям Венгрии, в том числе венгерскому премьеру Виктору Орбану. Так, выступая ранее на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, он хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день Орбан прокомментировал выпад в свой адрес, подчеркнув, что из-за неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет вступить в интеграционное объединение.