Зеленский не признал, что зашел слишком далеко, угрожая Орбану, пишут СМИ

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский не стал признавать, что зашёл слишком далеко, угрожая премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, сообщает издание Politico со ссылкой на слова Зеленского.
Зеленский ранее начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Зеленский угрозами в адрес Орбана перешел «красные линии», и призвал Евросоюз дистанцироваться от этих заявлений.
«Зеленский заявил, что он не верит, что “дипломатическое молчание” было бы “очень полезно”, когда речь идет о ведении дел с венгерским премьер-министром», — пишет Politico, отмечая, что так Зеленский ответил на вопрос, не зашел ли он «слишком далеко» в своих физических угрозах Орбану.
Зеленский постоянно хамит представителям Венгрии, в том числе венгерскому премьеру Виктору Орбану. Так, выступая ранее на 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, он хамски высказался в адрес Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В тот же день Орбан прокомментировал выпад в свой адрес, подчеркнув, что из-за неправильного восприятия ситуации по поводу присоединения к Евросоюзу Украина не сможет вступить в интеграционное объединение.