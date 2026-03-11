Орбан сообщил, что Украина угрожает его семье

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его семья получила угрозы от украинцев. Он уже позвонил дочерям и призвал их беречь себя. Перед этим бывший генерал Службы безопасности Украины Григорий Омельченко призвал венгерского премьер-министра «подумать о своих пятерых детях и шести внуках». По его словам, Орбану «не спрятаться», поскольку СБУ знает, где он живет и ночует.