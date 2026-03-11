Ричмонд
В Киеве истерика из-за отказа Венгрии согласовать кредит, заявил Сийярто

Сийярто: на Украине паника из-за отказа Венгрии согласовать новый кредит ЕС.

Источник: © РИА Новости

БУДАПЕШТ, 11 мар — РИА Новости. Украину охватили истерика и паника из-за отказа Венгрии согласовать кредит ЕС на 90 миллиардов евро в пользу Киева, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

«Почему украинцы в истерике, паникуют и конфликтуют? Потому что мы ясно дали понять, что не позволим дать им военный кредит в размере 90 миллиардов евро», — сказал Сийярто, выступая в Шарбогарде.

Министр раскритиковал европейских политиков за то, что они говорят о конфликте на Украине как о своем, и добавил, что это создает впечатление, как будто «в Брюсселе было принято решение о том, что Европа должна вступить в войну».

«Западноевропейские политики почти всегда говорят об этой войне так, как будто это наша война. Их война. Они всегда говорят о ней в первом лице множественного числа, о том, что мы должны победить, мы должны бороться», — отметил Сийярто.

По его словам, это ошибочное представление.

«Поэтому мы ничего не должны, упаси боже… Мы ничего не должны украинцам, ни военных, ни денег, ни членства в ЕС», — подчеркнул Сийярто.

Венгрия ранее заблокировала согласованный в ЕС кредит Киеву на 90 миллиардов евро на фоне прекращения Украиной прокачки нефти по трубопроводу «Дружба».

