Иран не признает резолюцию СБ ООН с осуждением ИРИ, заявил постпред

В среду СБ ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки против ближневосточных стран, передавал корреспондент РИА Новости. В документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля. РФ и КНР при голосовании воздержались. Остальные 13 членов СБ ООН проголосовали в поддержку документа.