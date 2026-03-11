Иран не признает резолюцию СБ ООН с осуждением ИРИ, заявил постпред

В среду СБ ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки против ближневосточных стран, передавал корреспондент РИА Новости. В документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля. РФ и КНР при голосовании воздержались. Остальные 13 членов СБ ООН проголосовали в поддержку документа.
«Мы не признаем сегодняшних действий совета. Мы считаем их несправедливыми и незаконными, несовместимыми с Уставом ООН, международным правом и действиями, которые полностью игнорируют установленные принципы, регулирующие определение акта агрессии и нарушения мира», — заявил Иравани в ходе заседания совбеза.
