Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран не признает резолюцию СБ ООН с осуждением ИРИ, заявил постпред

Постпред в ООН Иравани: Иран не признает резолюцию СБ ООН с осуждением ИРИ.

ООН, 11 мар — РИА Новости. Иран не признает голосование в Совете безопасности ООН по резолюции с призывом к Исламской Республике остановить атаки против арабских стран, заявил постпред страны в ООН Амир Саид Иравани.

В среду СБ ООН принял резолюцию с требованием к Ирану прекратить атаки против ближневосточных стран, передавал корреспондент РИА Новости. В документе при этом не упоминаются и не осуждаются действия США и Израиля. РФ и КНР при голосовании воздержались. Остальные 13 членов СБ ООН проголосовали в поддержку документа.

«Мы не признаем сегодняшних действий совета. Мы считаем их несправедливыми и незаконными, несовместимыми с Уставом ООН, международным правом и действиями, которые полностью игнорируют установленные принципы, регулирующие определение акта агрессии и нарушения мира», — заявил Иравани в ходе заседания совбеза.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше