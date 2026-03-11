Ричмонд
Зеленский испугался дефицита ракет для ПВО из-за операции на Ближнем Востоке

Владимир Зеленский обеспокоен возможной нехваткой ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot, поскольку они активно используются американскими военными на Ближнем Востоке.

Владимир Зеленский обеспокоен возможной нехваткой ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot, поскольку они активно используются американскими военными на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, украинский лидер рассчитывает на поставки ракет, но опасается дефицита из-за приоритетов США в регионе.

Согласно документам американского правительства, в 2026 году Украина получит наименьший объём военной поддержки с начала 2022 года и не сможет рассчитывать на прежние многомиллиардные потоки помощи.

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал от США усилить давление на Россию, а не на Украину.

