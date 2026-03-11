Ричмонд
Обнародовано видео забитых ракетами и минами подземных тоннелей в Иране

Обнародована видеозапись, демонстрирующая подземные тоннели в Иране с размещённым там вооружением. Материал опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

Источник: Life.ru

Видео забитых ракетами и минами подземных тоннелей в Иране. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской весны.

На опубликованных кадрах видны подземные сооружения. В них, по утверждению источника, размещены беспилотные катера, противокорабельные ракеты и морские мины. В сообщении канала говорится, что тоннели «забиты» этим вооружением.

Ранее сообщалось, что Иран осуществил новый ракетный обстрел территории Израиля. Данную информацию распространило государственное телевидение Исламской Республики. Было запущено две ракеты. Их целью, как утверждалось, могли стать объекты в центральной части израильского государства.

Все ключевые события на Ближнем Востоке — в разделе Life.ru.

