Российская семья установила рекорд по рождению мужчин в один день

Семья Фроловых из Иркутска зафиксировала уникальное достижение, установив российский рекорд по количеству мужчин разных поколений, родившихся в один и тот же день. Этот факт был официально подтвержден в телеграм-канале «Книга рекордов России».
Три поколения семьи Фроловых — дед Павел, отец Михаил и внук Лев — все родились 4 сентября, что делает их случай уникальным. «Три поколения одной иркутской семьи — Павел, Михаил и Лев (дедушка, отец и внук) — появились на свет в один и тот же день: 4 сентября в Иркутске», — говорится в заявлении.
Павел Андреевич Фролов родился 4 сентября 1963 года, его сын Михаил Павлович появился на свет ровно через 23 года — 4 сентября 1986 года. Традиция была продолжена внуком Львом Михайловичем, который пришел в этот мир 4 сентября 2014 года.
Сентябрь стал для семьи Фроловых настоящим «месяцем праздников»: друзья шутят о том, что этот месяц полон радостных событий. Уникальность данного случая была документально подтверждена и занесена в Книгу рекордов России.
Достижение семьи Фроловых подчеркивает не только их уникальную семейную традицию, но и создает повод для празднования и объединения близких.
