Российская семья установила рекорд по рождению мужчин в один день

Три поколения семьи Фроловых — дед Павел, отец Михаил и внук Лев — все родились 4 сентября, что делает их случай уникальным. «Три поколения одной иркутской семьи — Павел, Михаил и Лев (дедушка, отец и внук) — появились на свет в один и тот же день: 4 сентября в Иркутске», — говорится в заявлении.