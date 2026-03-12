Полузащитник «Реала» Питарч побил державшийся с 1996 года рекорд Рауля

Испанский полузащитник мадридского «Реала» Тьяго Питарч побил рекорд Рауля, который держался с 1996 года.
В среду, 11 марта, «Реал» принимает «Манчестер Сити» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов.
В возрасте 18 лет и 220 дней Питарч стал самым молодым испанским игроком, который выходил в стартовом составе королевского клуба в матче плей-офф Лиги чемпионов. Предыдущее достижение принадлежало Раулю, который в марте 1996 года в возрасте 18 лет и 253 дней появился на газоне в матче с «Ювентусом».
После 45 минут игры мадридцы ведут со счётом 3:0 — хет-триком отметился Федерико Вальверде.
Ранее Сафонов вошёл в стартовый состав ПСЖ на матч ⅛ финала Лиги чемпионов с «Челси».