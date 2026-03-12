Небензя: резолюция по Ирану может быть неправильно понята США и Израилем

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя высказал мнение, что принятие резолюции Совета Безопасности, осуждающей атаку Ирана, может иметь нежелательные последствия. По его словам, подобный документ способен быть интерпретирован некоторыми государствами как оправдание для дальнейших силовых действий против Тегерана.
Дипломат подчеркнул, что существует риск, что решение Совбеза будет воспринято как негласное одобрение продолжения военной активности. По его оценке, прежде всего такую трактовку могут использовать страны, которые, как он считает, уже вовлечены в эскалацию конфликта.
Небензя также отметил, что подобная интерпретация способна усилить напряженность вокруг Ирана и осложнить поиск дипломатических путей урегулирования. В связи с этим он выразил обеспокоенность возможными последствиями принятия подобного документа.
Ранее постоянный представитель Ирана при Организации Объединённых Наций Амир Саид Иравани призвал мировое сообщество срочно вмешаться для прекращения военных действий против его страны.