Дипломат США сообщил, что арабские страны могут подключиться к операции против Ирана

По словам Мэтью Уитэкера, у союзников Соединенных Штатов в Персидском заливе «все больше иссякает терпение».

ВАШИНГТОН, 12 марта. /ТАСС/. Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер утверждает, что арабские государства могут в перспективе присоединиться к американо-израильской военной операции против Ирана.

С его точки зрения, у соседей Ирана на Ближнем Востоке — «союзников [Соединенных Штатов] в зоне Персидского залива» — «все больше иссякает терпение, позволяющее не ввязываться в бой». «И может наступить время, когда скоординированным образом они присоединятся к Соединенным Штатам», — считает Уитэкер. «Ирану следует вести себя осторожнее. Если он спровоцирует союзников [Вашингтона] в регионе Персидского залива на то, чтобы присоединиться к боевым действиям, то это может обернуться еще большим числом бомб, падающих ему на голову, усилением огневой мощи, стоящей за усилиями США и Израиля», — заявил дипломат в прямом эфире телекомпании Fox News.

Его также попросили прокомментировать утверждения в американской печати о передаче Россией разведывательной информации Ирану. Администрация США, включая президента Дональда Трампа, не подтверждает достоверность этих публикаций. Одновременно он фактически выступил с угрозой в адрес России. «Им следует быть очень осторожными, если они попытаются подключиться к этим боевым действиям», — утверждал американский постпред при Североатлантическом альянсе.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

