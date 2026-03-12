Дипломат США сообщил, что арабские страны могут подключиться к операции против Ирана

С его точки зрения, у соседей Ирана на Ближнем Востоке — «союзников [Соединенных Штатов] в зоне Персидского залива» — «все больше иссякает терпение, позволяющее не ввязываться в бой». «И может наступить время, когда скоординированным образом они присоединятся к Соединенным Штатам», — считает Уитэкер. «Ирану следует вести себя осторожнее. Если он спровоцирует союзников [Вашингтона] в регионе Персидского залива на то, чтобы присоединиться к боевым действиям, то это может обернуться еще большим числом бомб, падающих ему на голову, усилением огневой мощи, стоящей за усилиями США и Израиля», — заявил дипломат в прямом эфире телекомпании Fox News.