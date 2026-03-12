Ричмонд
Президент Ирана назвал условия для завершения конфликта

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что для завершения конфликта на Ближнем Востоке необходимо признать законные права Тегерана, выплатить компенсацию и предоставить международные гарантии против будущей агрессии.

В соцсети X он подчеркнул, что война развязана «сионистским режимом и США».

Напомним, 28 февраля США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана, заявив целью недопущение получения Тегераном ядерного оружия. В первый же день ударов погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, в Иране объявлен 40-дневный траур. Иран отвечает ударами по израильской территории и американским объектам в регионе.

Ранее сообщалось, что ливанское движение «Хезболла» объявило о нанесении массированного ракетного удара по израильским городам Кирьят-Шмона и Нагария в рамках операции «Аль-Асф аль-Маакуль».

