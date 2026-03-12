«Хезболла» выпустила более 100 ракет по северу Израиля

Ливанское движение «Хезболла» нанесло массированный ракетный удар по северу Израиля, выпустив около 100 ракет. Об этом сообщает The Times of Israel.
В результате обстрела ранены два человека. Удары стали частью операции «Аль-Асф аль-Маакуль», о начале которой «Хезболла» объявила ранее.
В заявлении движения уточняется, что ракетные залпы были произведены в 19:40 11 марта по городам Кирьят-Шмона и Нагария в соответствии с направленным предупреждением. Израильская армия наносит ответные удары по Бейруту. На этом фоне существует риск серьёзной эскалации конфликта в Ливане.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что для завершения конфликта на Ближнем Востоке необходимо признать законные права Тегерана, выплатить компенсацию и предоставить международные гарантии против будущей агрессии.
