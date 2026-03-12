Ричмонд
«Хезболла» выпустила более 100 ракет по северу Израиля

Ливанское движение «Хезболла» нанесло массированный ракетный удар по северу Израиля, выпустив около 100 ракет.

Ливанское движение «Хезболла» нанесло массированный ракетный удар по северу Израиля, выпустив около 100 ракет. Об этом сообщает The Times of Israel.

В результате обстрела ранены два человека. Удары стали частью операции «Аль-Асф аль-Маакуль», о начале которой «Хезболла» объявила ранее.

В заявлении движения уточняется, что ракетные залпы были произведены в 19:40 11 марта по городам Кирьят-Шмона и Нагария в соответствии с направленным предупреждением. Израильская армия наносит ответные удары по Бейруту. На этом фоне существует риск серьёзной эскалации конфликта в Ливане.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что для завершения конфликта на Ближнем Востоке необходимо признать законные права Тегерана, выплатить компенсацию и предоставить международные гарантии против будущей агрессии.

