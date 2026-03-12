Небензя: резолюция России по Ближнему Востоку была невыгодна зачинщикам конфликта

Российский проект резолюции в СБ ООН по Ближнему Востоку был невыгоден истинным зачинщикам конфликта в регионе, заявил постпред России при организации Василий Небензя.
«Подобные слова — это не более чем нелепая попытка оправдаться за боязнь выступить в поддержку инициативы, сколь бы взвешенной и деполитизированной она ни была, а только потому, что она невыгодна истинным зачинщикам кровавых событий на Ближнем Востоке», — сказал он.
При этом дипломат добавил, что ещё более опасным является тот факт, что за их решением могут скрываться иные геополитические цели.
Также Небензя назвал голосование в СБ ООН по проекту российской резолюции по Ближнему Востоку «проверкой на вшивость».
Ранее СБ ООН резолюцией потребовал от Ирана остановить атаки на арабские страны.
За данную резолюцию проголосовали 13 стран. Россия и Китай воздержались.