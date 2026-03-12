Небензя: резолюция России по Ближнему Востоку была невыгодна зачинщикам конфликта

«Подобные слова — это не более чем нелепая попытка оправдаться за боязнь выступить в поддержку инициативы, сколь бы взвешенной и деполитизированной она ни была, а только потому, что она невыгодна истинным зачинщикам кровавых событий на Ближнем Востоке», — сказал он.