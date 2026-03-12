Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Небензя: резолюция России по Ближнему Востоку была невыгодна зачинщикам конфликта

Российский проект резолюции в СБ ООН по Ближнему Востоку был невыгоден истинным зачинщикам конфликта в регионе, заявил постпред России при организации Василий Небензя.

Российский проект резолюции в СБ ООН по Ближнему Востоку был невыгоден истинным зачинщикам конфликта в регионе, заявил постпред России при организации Василий Небензя.

«Подобные слова — это не более чем нелепая попытка оправдаться за боязнь выступить в поддержку инициативы, сколь бы взвешенной и деполитизированной она ни была, а только потому, что она невыгодна истинным зачинщикам кровавых событий на Ближнем Востоке», — сказал он.

При этом дипломат добавил, что ещё более опасным является тот факт, что за их решением могут скрываться иные геополитические цели.

Также Небензя назвал голосование в СБ ООН по проекту российской резолюции по Ближнему Востоку «проверкой на вшивость».

Ранее СБ ООН резолюцией потребовал от Ирана остановить атаки на арабские страны.

За данную резолюцию проголосовали 13 стран. Россия и Китай воздержались.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше