Депутат Шеремет: Киев провоцирует на ответную атаку по газотранспортным системам

Украине это нужно, чтобы заявить о невозможности перекачки газа по магистралям, считает парламентарий.

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Киевский режим атакой на объекты «Газпрома» на Кубани безуспешно пытается спровоцировать Россию на зеркальный ответ, чтобы заявить западным спонсорам о невозможности перекачки газа по магистралям. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет.

По данным Минобороны России, в ночь на 11 марта ВСУ в целях остановки поставок газа в Европу предприняли очередную атаку ударными БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции (КС) «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Также, по сообщению «Газпрома», накануне были зафиксированы атаки на КС «Береговая» и КС «Казачья».

«Киевский режим намеренно атакует компрессорные станции юга России, которые непосредственно обеспечивают стабильную подачу газа европейским потребителям, в надежде обесценить магистрали “Турецкого потока” и “Голубого потока”, таким образом пытаясь спровоцировать Россию на ответную атаку газотранспортных систем Украины, чтобы [Владимир] Зеленский смог заявить о невозможности прокачки по магистралям голубого топлива», — считает Шеремет.

Он заявил, что Зеленский осознанно кусает кормящую его руку европейских спонсоров, обваливая их экономику.

На фоне прекращения судоходства через Ормузский пролив из-за военной операции США и Израиля против Ирана ряд экспертов предположили, что востребованность нефти и газа из РФ будет возрастать. Министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявил, что по итогам встреч министров экономики и министров энергетики стран Группы семи (G7) обсуждается возможность высвобождения стратегических резервов топлива для стабилизации цен на рынке.

