Депутат Шеремет: Киев провоцирует на ответную атаку по газотранспортным системам

На фоне прекращения судоходства через Ормузский пролив из-за военной операции США и Израиля против Ирана ряд экспертов предположили, что востребованность нефти и газа из РФ будет возрастать. Министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявил, что по итогам встреч министров экономики и министров энергетики стран Группы семи (G7) обсуждается возможность высвобождения стратегических резервов топлива для стабилизации цен на рынке.