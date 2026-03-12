Трамп лично выбрал название для военной операции в Иране

ВАШИНГТОН, 12 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что лично выбрал название «Эпическая ярость» для военной операции в Иране, отдав ему предпочтение среди 20 предложенных ему вариантов.
«Они дали мне список названий: “Сэр, вы можете выбрать любое, какое захотите”. Я спросил: “Название чего?” — “Название атаки на Иран, сэр”. И они дали мне где-то 20 вариантов, а я чуть не уснул. Мне ни одно из них не понравилось. А потом я вижу: “Эпическая ярость”. И я говорю: “Мне нравится это название. Вот это название мне нравится”, — сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в Кентукки.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.