Депутат Ивлев: Киев попытается продать остатки газа Европе по завышенным ценам

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Власти Украины преследовали коммерческие цели при атаках на объекты «Газпрома» на Кубани. Киев в условиях мирового энергетического кризиса попытается продать остатки газа Европе по завышенным ценам, считает депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
По данным Минобороны России, в ночь на 11 марта ВСУ в целях остановки поставок газа в Европу предприняли очередную атаку ударными БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции (КС) «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Также, по сообщению «Газпрома», накануне были зафиксированы атаки на КС «Береговая» и КС «Казачья».
«Киевский режим пытается внести свой террористический вклад, разрушить “Турецкий поток” и “Голубой поток”, чтобы еще больше обострить мировой энергетический кризис в условиях войны против Ирана и закрытия Ормузского пролива. Одновременно, на берегах Днепра преследуют и исключительно коммерческие цели, пытаясь успеть сплавить остатки газа из подземных газовых хранилищ странам Западной Европы по крайне завышенным ценам», — сказал он.
На фоне прекращения судоходства через Ормузский пролив из-за военной операции США и Израиля против Ирана ряд экспертов предположили, что востребованность нефти и газа из РФ будет возрастать. Министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявил, что по итогам встреч министров экономики и министров энергетики стран Группы семи (G7) обсуждается возможность высвобождения стратегических резервов топлива для стабилизации цен на рынке.