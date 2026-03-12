Постпред Иравани: более 1348 мирных жителей погибли после ударов по Ирану

Более 1348 мирных жителей погибли после ударов США и Израиля по Ирану, ещё свыше 17 тыс. ранены.
Об этом рассказал постпред республики при ООН Амир Саид Иравани.
«Иранский представитель в ООН: более 1348 гражданских лиц погибли и более 17 тыс. получили ранения с начала атак США и Израиля», — пишет Al Jazeera.
Кроме того, было повреждено более 19 тыс. гражданских объектов, включая жилые дома и больницы.
Днём ранее тысячи людей вышли на площадь Энгелаб в Тегеране, чтобы проститься с высшими военными командирами, убитыми ударами Израиля.