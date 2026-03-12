Парламент Румынии одобрил размещение в стране техники и войск США

БУХАРЕСТ, 12 марта. /ТАСС/. Парламент Румынии одобрил запрос президента Никушора Дана о временном размещении в стране оборудования и военнослужащих США для поддержки операции в Иране. Об этом сообщило агентство Аджерпрес.
За это решение высказались 272 парламентария, против 18, воздержались 5.
Лидер главной парламентской оппозиционной партии Альянса за объединение румын Джордже Симион в своем выступлении отметил, что это решение «было принято на скорую руку и наносит ущерб судьбе [румынского] народа». «Гарантий, что цель и намерения этого шага лишь оборонительные, нет», — сказал он, потребовав анализа рисков в связи с возможными угрозами безопасности Румынии.
Верховный совет обороны страны дал в среду согласие на запрос США о временном размещении в Румынии американского оборудования и военнослужащих для поддержки операции в Иране. После заседания президент, согласно действующему законодательству, направил соответствующий запрос в парламент, который одобрил это решение.