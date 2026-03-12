Парламент Румынии одобрил размещение в стране техники и войск США

Лидер главной парламентской оппозиционной партии Альянса за объединение румын Джордже Симион в своем выступлении отметил, что это решение «было принято на скорую руку и наносит ущерб судьбе [румынского] народа». «Гарантий, что цель и намерения этого шага лишь оборонительные, нет», — сказал он, потребовав анализа рисков в связи с возможными угрозами безопасности Румынии.